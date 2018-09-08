Тернопільську чиновницю оштрафували на чотири тисячі гривень

Про це стало відомо 6 вересня з постанови, опублікованої у Єдиному реєстрі судових рішень, інформує Цензор.НЕТ.

Детективи НАБУ проводили службове розслідування щодо можливих зловживань у діях працівників митниці, йдеться у матеріалах справи. І витребували інформаційним запитом дані про ввезення в Україну автомобілів, запчастин та комплектуючих за конкретний період часу. Але у відповідь отримали відмову.

Чиновниця посилалася на те, що інформація охороняється законом і не може розголошуватися третім особам без дозволу “суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності”. Тобто тих осіб чи фірм, які ввозили в Україну і розмитнювали в Тернополі ті автомобілі і комплектуючі, що фігурували в розслідуванні проти митників.

Під час засідання відповідач вини не визнала і пояснила свою позицію такими аргументами. На її думку, законодавство дозволяє детективам НАБУ витребовувати певні документи, якщо ведеться досудове розслідування, внесене у ЄРДР. Але слідчі не послалися на номер провадження. При чому зробили це вдруге, оскільки раніше вже надсилали митникам схожий запит.

Також у службовій записці детектива НАБУ йшлося про те, що слідчі перевіряють можливу наявність змови між працівниками митниці та підприємцями під час ввезення автомобілів у 2015-17 роках, а інформацію просили надати за 2017-18 рр.

Наостанок посадовець додала, що в НАБУ вимагають дані лише про суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності, але не згадують про конкретних чиновників, що в зазначений період робили митне оформлення транспорту.

Заслухавши обидві сторони, суддя Тернопільського міськрайонного суду зазначив, що спірне питання регулюється законом про НАБУ і право на інформацію детективів не обмежується лише рамками досудового розслідування. Тож аргументи чиновниці визнано недостатніми – суд постановив оштрафувати її на 4250 грн.