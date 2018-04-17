Начальником Держпродспоживслужби у Тернополі став екс-поліцейський
17/04/2018 0
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У конкурсі на посаду начальника Тернопільського міського управління Держпродспоживслужби переміг Іван Гавришків.
До призначення в органи Держспоживслужби працював начальником відділу служби “102» управління організаційно-аналітичного забезпечення та оперативного реагування ГУ Нацполіції в Тернопільській області, повідомляє Галас.
Раніше Гавришків працював ветеринарним лікарем ВАТ “Тернопільської птахофабрики”, завідувачем Ігровицької дільниці ветмедицини Тернопільського району, інспектором, старшим інспектором, начальником відділу ветеринарної міліції, інспектором відділу дільничих інспекторів управління Нацполіції.
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