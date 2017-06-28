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Начальника патрульної поліції Тернополя перевели до Львова. ВІДЕО
28/06/2017 0
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Володимир Струк, вже офіційно, колишній начальник управління патрульної поліції Тернополя.
Екс-керівник відтепер працюватиме у рідному Львові. Щоправда, на посаді заступника начальника управління.
А виконувати обов’язки керівника тернопільських патрульних, наразі, призначено Олега Сорокового.
Деталі – в сюжеті ІНТБ.
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