Начальник обласної поліції пообіцяв швидко та об’єктивно розслідувати побиття Олександра Починка

28/04/2017 Розмір тексту:

Деталі конфлікту між спортсменом Олександром Починком та представниками охоронної фірми «Легіон» розповів начальник головного управління Нацполіції у Тернопільській області Олександр Богомол. Відбулося це під час круглого столу за участі журналістів, громадських активістів і представників охоронної фірми «Легіон» 28 квітня.

«Мене особисто схвилювала ситуація, яка сталася біля готелю «Глобус», – каже Олександр Богомол. – 22 квітня на території готельно-розважального комплексу «Глобус» була сутичка між жителями нашої області і представниками охоронної структури Легіон. У результаті були нанесені тілесні ушкодження двом жителям Тернополя. У нас є відео усього процесу сутички: як вона починалася, як проходила, тобто було з’ясовано усі моменти і деталі. Було з’ясовано хто, як себе поводив і хто, кому, які тілесні ушкодження спричиняв. Скажу, що ситуація не однозначна. Ми зараз вивчаємо чи хуліганські дії були зі сторони тих людей, які нанесли тілесні ушкодження чи дії на неправильну поведінку тих, хто отримав тілесні ушкодження. Якби не було, а діставати у ресторані пістолет і погрожувати ним людям – це неправильно. На відео все це є, і ми проведемо розслідування якомога швидше і зробимо юридичні заключення. Ті, хто наносив тілесні ушкодження будуть покарані, той, хто махав пістолетом і погрожував також буде притягнутий до відповідальності. Ніхто не буде стояти осторонь незалежно від того, які заслуги перед Батьківщиною і перед людьми. Ми повинні розуміти, що ми всі адекватні люди, ми живемо у Європі а не в терористичних організаціях. Патрульна поліція прибула на місце події за декілька хвилин після виклику, були встановлені всі учасник конфлікту, одному потерпілому було надано медичну допомогу. Зафіксовано подію і порушено кримінальне провадження. Почалося розслідування. Конфлікт нібито згас. Наступного дня через соціальну мережу почалися заклики захистити тернополянина, побратима, бійця. О восьмій вечора коли зібралася патріотична громада Тернополя біля ТОДА я не міг проминути цю ситуацію і прибув туди також. Роз’яснив, що сталося, що встановлені всі учасники конфлікту, що є відео, і що кожен понесе відповідальність за те, що вчинив. Однак декілька чоловік закликали групу людей, яка зібралася їхати до «Глобусу» виловлювати представників охоронної структури. На той час представників охоронної структури вже не було на місці: їх попередили і вони покинули готель. Декілька автомобілів поїхало за ними. Група патріотичних людей серед яких було декілька провокаторів, почали кричати «Виловлюй!». І коли вийшов чоловік у двір готелю справити нужду чи це був охоронець, чи працівник, і коли гурба в 70 осіб повелася на провокацію «Он він, лови!» і погналася за ним, я тоді злякався. Я боявся, що цього чоловіка розірвуть на частини. Ми всі під патріотичними закликами чуть не завели ситуацію в глухий кут. Три авто поїхали за представниками «Легіону». Я перед тим запитав:

– Кого будемо переслідувати?

– Того, хто бив Починка.

– Починка били троє людей, а охоронців всіх було 15.

– Будемо інших переслідувати?

– Так інших.

– Добре, у них є легалізована зброя, вони з переляку почнуть стріляти чого доб’ємось?

– Ні, давайте доганяти.

Наші патріоти їх не догнали, але догнали конкуренти – представники охоронно структури, які охороняють конкурентів «Мрії». Перекрили дорогу бусом. Ці побачили, що дорога перекрита, вирішили не вступати у конфлікт, розвернулися і тоді автомобіль фірми «Легіон» обстріляли. Куля, за попередніми даними з мисливської рушниці, потрапила у багажник, пройшла його і попала в основу щітки для очищення вікна, розлетілася і зайшла в машину. У нас є інформація по рубежах, які пересікали автомобілі, по тих конкурентах, які також мали зброю. Ми встановили тих, хто тікав, провели з ними слідчі дії і випроводили, щоб погасити конфлікт. Упродовж двох з половиною років в області не вгасає конфлікт між двома агрофірмами: «Мрія Підгайці» та «Колос-Агро». Обидві структури почали використовувати допоміжні сили для того, щоб відстояти свої права. Фірма Легіон яка з’являлась у нас за три роки разів 20, а можливо і частіше, в поле нашої діяльності вони потрапили двічі. Під час конфлікту у Козові, де була також конкуруюча фірма, яка охороняла об’єкт і виступили на стороні «Підгайці Мрія». Всі представники фірми «Легіон» надали нам свої документи, дозволи на травматичну і мисливську зброю. Порушень з їхньої сторони застосування зброї і сили не було. Другий конфлікт виник у Шумському районі. Туди мені довелося викликати спецназ, щоб дві «гарячі» фірми розійшлися і не наробили біди. Зауважу, що місцевих мешканців, патріотів, селян, які могли би брати участь у цих конфліктах не було. Були лише декілька представників фірм, які між собою ділять землю. Чому зараз використали цей момент з побиттям нашого жителя, який я вважаю суто побутовим конфліктом. Мені здається, що наші патріотичні сили втягують у те, щоб відрегулювати вплив однієї чи іншої агрофірми на ці процеси. Тому я, як начальник поліції, закликаю насамперед відмежувати побутовий конфлікт від розборок між агрохолдингами, не використовувати патріотичні сили у вирішені конфліктів бізнесу тому, що це непорядно. Закликаю зобов’язати агрофірми сісти за стіл переговорів, обмежити участь озброєних людей у конфліктах, при виникненні конфліктів обов’язково повідомляти поліцію, щоб ми могли вчасно відреагувати і не допустити масових порушень громадського порядку, залучати максимально Державну службу охорони. Обіцяю провести швидке та об’єктивне розслідування по двох провадженнях: побиттю Олександра Починка і по обстрілу автомобіля фірми «Легіон». Закликаю всіх заспокоїтися, у випадку порушення громадського порядку використання легальної зброї обмежити категорично. Дайте можливість поліції самій наводити порядок, не робити самосуду, не проголошувати політичних лозунгів, бо у нас країна одна: і Харківська, і Донецька, і Луганська області і Крим – це Україна».