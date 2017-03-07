“Набожні” тернополяни зробили стихійне сміттєзвалище біля… церкви. ФОТО

07/03/2017 Розмір тексту:

Ціле звалище нечистот виявлено біля церкви Пресвятої Трійці в Тернополі.

Просто нема слів – за кілька десятків метрів від церкви Пресвятої Трійці, що на Східному масиві у Тернополі хтось повикидав залишки будівельного сміття, пластмасові пляшки, пластикові пакети, наповнені побутових сміттям. А до того всього – чималі мішки з використаними гігієнічними прокладками. Сморід неймовірний. Цю гидоту люди обходять, закриваючи носи, пише Терен.

Можливо, екологічні служби разом із поліцією розберуться, звідки це сміття? Бо якось важко повірити, що такі побожні тернополяни, що вдень можуть годинами стояти, аби вклонитися одній із християнських святинь, вночі чинять не по-християнськи. А може, це взагалі – черговий прояв гібридної війни країни-агресора, аби показати, які українці нечистоплотні, неохайні та байдужі до середовища, в якому живуть?…