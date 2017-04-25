Наближчими днями у тернопільських парках проведуть дезінфекцію

25/04/2017 Розмір тексту:

Кліщі у парках Тернополя становлять загрозу для здоров’я людей, які проводять там час, тому працівники Тернопільського обласного комунального об’єднання “Профілактичної дезінфекції” найближчим часом боротимуться із цими шкідниками.

Дезінфекцію проти кліщів розпочнуть із парку Національного відродження, там до роботи візьмуться уже 26 квітня, повідомляє сайт tenews.org.ua.

У четвер 27 квітня о 9.00. дизінфекція стартує у парку Топільче, 28 та 29 квітня дезінфекції не проводитимуть через те, що синоптики прогнозують погіршення погодних умов. Уже 3 травня з кліщами боротимуться у парку Здоровʼя, а 4 травня – в парку ім. Т. Шевченка та на Набережній. 5 травня дезінфікують прилеглі паркові зони до вулиць Чумацька та Яблунева.

Про це повідомляють в Тернопільському обласному комунальному об’єднанні “Профілактичної дезінфекції”.