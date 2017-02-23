Набережну тернопільського ставу знов доведеться ремонтувати? ФОТО

23/02/2017 Розмір тексту:

У Тернополі вже далося взнаки неякісне вкладання бруківки на набережній в парку Шевченка.

Аби випередити недолугі виправдання, які часом можна почути з управління ЖКГ або від влади міста, тернополянин Віталій Пенцак на своїй сторінці в Фейсбуці уже описав можливі версії того, що сталося під оприлюдненими фото.

“ШОК! СЕНСАЦІЯ!!! Максимальниий репост) Надзвичайна аномалія вже тут і зараз у Тернополі! Ви вже думали, що після ”листопадового аномального снігопаду” нічого більше не трапиться? так от – ви помилялись. Найаномальніша аномалія знову прийшла до нас – ‘розлам земної кори’ :-) в парку Шевченка на самій набережній параллельно до ставу – від цього розламу найбільше ”постраждала” плитка-бруківка, яку нещодавно встановили під час реконструкції тернопільської набережної. Чим саме вона теє заслужила – невідомо :-) але факт залишається фактом – Тернопіль тріщить по швам :-)

А якщо серйозно, то новий ремонт набережної тре буде знову робити(“, – написав Віталій Пенцак.

Джерело: 0352.ua