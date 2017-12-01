На зимовій Олімпіаді у Південній Кореї Тернопільщину представлятиме шестеро спортсменів

01/12/2017 Розмір тексту:

На зимовій Олімпіаді, яка відбудеться з 9 про 25 лютого 2018 року в південнокорейському Пхьончхані, Тернопільщину представлятимуть шестеро спортсменів.

Як повідомив начальник управління фізичної культури і спорту Тернопільської ОДА Віктор Мацикур, кандидатами на участь у ХХІІІ зимових Олімпійських іграх у 2018 році є: біатлоністи – Дмитро Підручний, Віталій Труш та Анастасія Меркушина; представники лижного двоєборства – Дмитро Мазурчук і Віктор Пасічник; саночник -Олександр Оболончик.

Також на Олімпіаді виступатиме ще одна тернополянка, яка віднедавна представляє Київську область – це відома біатлоністка, олімпійська чемпіонка Олена Підгрушна, повідомляє Тижневик “Номер один”.

Зауважимо, що на минулому тижні для тернопільських біатлоністів розпочався новий зимовий сезон. Так Олена Підгрушна у жіночій змішаній естафеті на кубку світу, який проходив у шведському Естерсунді, фінішувала десятою, а Дмитро Підручний – шостим. На кубку IBU у норвезькому Шушені Віталій Труш у змішаній естафеті був дев’ятим, а Анастасія Меркушина там же, але у спринтерській гонці фінішувала десятою.

До слова, членами збірної України з зимових видів спорту являються 22 тернопільських спортсмени, 15-ть є кандидатами до збірних, 13 чоловік знаходяться у резерві українських збірних.