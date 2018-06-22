На зйомки кліпу до Тернополя приїдуть “Піккардійська терція” і Тоня Матвієнко

22/06/2018 Розмір тексту:

Новий кліп на пісню «Навіки» із кінофільму «Король Данило», яку виконує тернопільський співак Андрій Підлужний, зніматимуть незабаром у Тернополі.

Раніше для цієї композиції уже відзняли кліп на горі Бона у Кременці. У новому ж варіанті у ньому візьмуть участь одразу три творчі, самобутні одиниці: один із найбільш титулованих чоловічих гуртів «Піккардійська терція», чарівна виконавиця Тоня Матвієнко та відомий гурт «Нічлава» на чолі зі співаком та композитором Андрієм Підлужним. А пісня «Навіки» матиме нове акустично-акапельне звучання.

– Спершу ми хотіли зняти черговий міні-фільм, музичний бойовик, – розповідає Андрій Підлужний. – Усю роботу планували зосередити у Вишнівецькому замку, який дуже добре зберігся, і перебуває у задовільному стані. Але, зважаючи на те, що у Тоні надто уже щільний графік, вирішили зробити все більш «лайтово», так би мовити, по-сімейному, по-дружньому. Тому, зрештою, зупинилися на рідному, затишному та привітному Тернополі. А це, що не кажіть, чудове місто і місце для зйомок.

Знімальний майданчик для кліпу облаштують в одній із тернопільських фотостудій, що розташована на дев’ятому поверсі заводу «Оріон» на вулиці 15 Квітня, 6. Зйомки проходитимуть 26 червня ввечері.

Ольга Трач