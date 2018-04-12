На жителів області уже нападають кліщі. ВІДЕО

11/04/2018 Розмір тексту:

17 випадків укусів кліщами вже зафіксували у Тернопільському обласному лабораторному центрі. Пропри затяжну зиму кліщів не поменшало. Більшість із постраждалих на вбереглися від небезпечних комах у Тернополі, зокрема, під час прогулянок в парках міста.



Здавалося б, звичайна весняна прогулянка на дворі, проте часто під час такої можна потерпіти від укусу небезпечних створінь. Одні з них – кліщі, сезон яких уже розпочався. 17 випадків укусів кліщами зафіксували у Тернопільському обласному лабораторному центрі. Про це йдеться в сюжеті TV-4.

– На сьогоднішній день найбільше звертаються мешканці міста Тернополя. Є вісім випадків зареєстровано, далі – Теребовлянський, Тернопільський, Бучацький район. Поки що – це є одиничні випадки. В цьому році напади почали реєструватися в другій декаді березня, – каже завідувач відділу епідеміологічного нагляду (спостереження) та профілактики інфекційних захворювань ДУ “Тернопільський ОЛЦ МОЗ України” Марія Павельєва.

Більше випадків зареєстровано серед дорослих. Проте потерпіти від кліща можуть і діти, і саме в тих місцях, де є зелені насадження.

Фахівці зазначають, що ці комахи здатні передавати хворобу Лайма. Тому у будь-якому випадку після їх укусу рекомендують обов’язково звертатися до лікаря, аби попередити розвиток неприємних захворювань.