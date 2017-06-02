На Зелені свята погода порадує мешканців області теплом і сонцем

02/06/2017 Розмір тексту:

Справжню літню погоду передбачають метеорологи цих вихідних на Тернопільщині. Температура повітря підвищуватиметься до 27 градусів вище нуля. Також обійдеться без опадів.

Цими вихідними жителі краю зможуть насолодитися теплом і сонцем. Метеорологи передбачають ясну погоду без опадів. Також буде тепло, але не надто спекотно. За прогнозами Укргідрометеоцентру, найближчим часом температурні показники відповідатимуть нормі, актуальній для літньої пори.

«Передбачається тепла ясна погода. Переважно без опадів. Температура повітря: вночі 10 – 12 градусів тепла; вдень 20 – 22 тепла; місцями 25 – 27 градусів вище нуля. Вітер змінних напрямків 3 – 5 метрів за секунду, місцями незначні пориви вітру».

За попередніми прогнозами Укргідрометеоцентру, з наступного тижня спостерігатиметься тенденція до підвищення температури повітря. Поступово встановлюватиметься спекотна погода.

Софія Романська