На Збаражчині відтворили один з боїв УПА та встановили пам’ятний знак. Фоторепортаж

На цьому місці 73 роки тому відбувся останній бій 44-ох героїв з Бодаків, Лоз та інших сіл Вишнівеччини.

У рамках відзначення пам’ятної дати, організували виставки фотографій тих героїчних часів та новітньої зброї. Також відбулася Хресна хода до місця загибелі українських героїв, де місці однієї із трьох криївок насипано символічну могилу, встановлено пам’ятний знак.

– На цьому місці земля просякла кров’ю українських воїнів, які віддали життя за незалежність, за майбутнє поколінь. Сьогодні ми пом’янули їх, сьогодні через 73 роки ми вперше за часів незалежності на обласному рівні проводимо такий захід. Сьогодні вперше закладено камінь Михайло Головком на місці, де буде побудовано меморіальний комплекс, буде прокладена дорога, буде стояти капличка, церковка, де будемо молитися Богу, де будемо віддавати шану нашим Героям, – говорить один із ініціаторів встановлення пам’ятного знаку отець Святослав Швець.

– З приходом більшовиків у 1944 році, КГБ уже знало про розміщення усіх криївок на теренах Вишневецького району, у тому числі в урочищі Зімно, але їм було нецікаво знищити самі криївки, вони були зацікавлену у тому, що в них знаходилися люди і щоб знищити живу силу – так і сталося, – розповідає Ярослав Брега Голова Братва ОУН УПА Збаразького району.

Захід відбувся за сприяння Української православної церкви Київського патріархату, Тернопільської ОДА, Збаразької Дата за участю Всеукраїнського братства ОУН-УПА, громадських організацій «Схід і Захід – єдині», ветеранів АТО, народних обранців. Перед присутніми слово мав нардеп з Тернопільщини, «свободівець» Михайло Головко, який провів паралелі між подіями минулого століття та сучасним життям України.

– Ніхто не має сумніву, що відбувся перелом. Ми стали іншими за три роки війни, ми змінилися. Ні у кого немає облуд, що там – не сусід чи братський народ, а що там агресор, там окупант, що там ворог нашої нації. Влада, щоправда, цього не розуміє, але люди це знають. Будь-яка влада – вона тимчасова, а нація – вічна. І я переконаний, що рано чи пізно, нас чекають великі зміни, перш за все тому, що у нас росте зовсім інша молодь, яка є нашим капіталом, майбутнім, нашим найбільшим скарбом, – переконаний обранець.