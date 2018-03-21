На Збаражчині люди врятували від загибелі сотню лелек

21/03/2018 Розмір тексту:

До села Залужжя Збаразького району прилетіло біля сотні лелек. Від морозу і холоду їх рятують місцеві жителі. Люди регулярно підгодовують птахів. Оскільки самі лелеки через сніг не можуть знайти собі поживи.

Допомагають лелекам і представники громадського об’єднання “Скеля”.

«У нашій області лелек зустрічали і в Збаразькому, і в Зборівському районах. Дати собі раду птахи самі не могли, тому допомога людей стала для них дуже вирішальною. Люди приносили їм різноманітну їжу і продовжують це робити. Це могли бути голови оселедця, але не солені, інша м’ясна їжа, або ж зерно. Розкидають харчі птахам вздовж берегів річки, або на тих місцях, де вони найчастіше перебувають. Також представники нашої громадської організації допомагають птахам вижити. Далі передбачають плюсові температурні показники, тому птахам вже буде легше», – каже голова громадського об’єднання «Протидія корупції та моніторинг екології «Скеля» Андрій Об’єщик.

Птахів щоразу більшає, – розповідають жителі Збаразького району. вони почергово стоять на одні нозі та періодично підіймаються у небо. Представники громадської організації «Скеля» пояснюють, пережити незначні морози лелеки можуть. Проте важливо, щоб була їжа.

Софія Романська