На замітку водіям, які вирушають на південь області: сьогодні перекриють залізничний переїзд
26/09/2018 0
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У звʼязку із завершальними роботами ремонту залізничної колії у районі колишньої автостанції (виїзд з міста Бучач у в село Підзамочок), рух автотранспорту через залізничний переїзд км 121 перегін Пишківці-Бучач (автодорога Т-20-01 Бучач-Чортків-Скала Подільська) буде повністю закритий з 8.00 до 18.00 години 26 вересня, пише Наш день.
Схема обʼїзду ділянки ремонту розглянута та погоджена управлінням патрульної поліції в Тернопільській області.
Виробничий підрозділ «Чортківська дистанція колії» регіональної філії Львівська залізниця та Служба автомобільних доріг у Тернопільській області просять вибачення за тимчасові незручності.
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