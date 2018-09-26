На замітку водіям, які вирушають на південь області: сьогодні перекриють залізничний переїзд

26/09/2018 Розмір тексту:

У звʼязку із завершальними роботами ремонту залізничної колії у районі колишньої автостанції (виїзд з міста Бучач у в село Підзамочок), рух автотранспорту через залізничний переїзд км 121 перегін Пишківці-Бучач (автодорога Т-20-01 Бучач-Чортків-Скала Подільська) буде повністю закритий з 8.00 до 18.00 години 26 вересня, пише Наш день.

Схема обʼїзду ділянки ремонту розглянута та погоджена управлінням патрульної поліції в Тернопільській області.

Виробничий підрозділ «Чортківська дистанція колії» регіональної філії Львівська залізниця та Служба автомобільних доріг у Тернопільській області просять вибачення за тимчасові незручності.