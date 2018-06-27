На залізничному вокзалі Тернополя “накрили” підпільне казино
Тернопільською місцевою прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України (зайняття гральним бізнесом).
Про це повідомляє прес-служба прокуратури Тернопільської області.
Встановлено, що кілька мешканців обласного центру, під виглядом діяльності інтерактивного клубу, усупереч вимогам Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні», в районі залізничного вокзалу м.Тернополя організували роботу по наданню послуг грального бізнесу .
27 червня 2018 року під процесуальним керівництвом Тернопільської місцевої прокуратури, слідчими поліції, за участі працівників Управління захисту економіки в Тернопільській області ДЗЕ НП України, проведено обшук за місцем здійснення протиправної діяльності. Під час обшуку виявлено та вилучено 17 персональних комп’ютерів, інше ігрове обладнання та незаконно одержані грошові кошти у сумі понад 26000 гривень.
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