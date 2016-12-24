На залізничному вокзалі сильно побили студента

24/12/2016 0
Розмір тексту:
версія для друку

В Тернополі на території залізничного вокзалу побили 20-річного хлопця. Постраждалий розповів, що свого кривдника не знає. 

Як зазначають медики, надавати допомогу хлопцеві, який є студентом одного з місцевих вишів, довелось у приміщенні відділення поліції, що на бульварі Шевченка.

Лікарі діагностували у нього травму голови, струс мозку та травму ока. Після надання домедичної допомоги хлопця доставили в обласну лікарню, повідомляє Доба.

  • Теги:

Додати свій коментар

Креатор буд
Погода, Новости, загрузка...

Погода

Опитування

  • Коли варто святкувати Різдво?

    Результати

    Loading ... Loading ...

© 2000-2012 "За Збручем"

Передрук матеріалів тільки за наявності гіперпосилання на www.zz.te.ua

Вгору

Сайт створено
5 / 0,271 / 9.48m