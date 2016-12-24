На залізничному вокзалі сильно побили студента

24/12/2016 Розмір тексту:

В Тернополі на території залізничного вокзалу побили 20-річного хлопця. Постраждалий розповів, що свого кривдника не знає.

Як зазначають медики, надавати допомогу хлопцеві, який є студентом одного з місцевих вишів, довелось у приміщенні відділення поліції, що на бульварі Шевченка.

Лікарі діагностували у нього травму голови, струс мозку та травму ока. Після надання домедичної допомоги хлопця доставили в обласну лікарню, повідомляє Доба.