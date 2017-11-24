На залізничному вокзалі пограбували чоловіка

24/11/2017 Розмір тексту:

Кримінальне провадження за частиною 2 статті 186 Кримінального кодексу слідчі Тернопільського відділу поліції розпочали щодо 23-річного жителя Хмельниччини. На залізничному вокзалі в Тернополі молодик пограбував жителя Борщова.

Очікуючи на прибуття поїзда, 34-річний борщівчанин стояв біля кіоску навпроти кас з продажу квитків. Було близько п‘ятої години ранку. Раптом на хлопця налетів незнайомець. Спочатку погрожував, а далі силою зірвав з плеча сумку і втік.

Поліцейським, що прибули на виклик, потерпілий пояснив, що разом із сумкою зловмисник викрав його особисті документи, банківську картку, три тисячі гривень, мобільний телефон та дві золоті каблучки. Вартість краденого становила майже десять тисяч гривень.

Оперативними заходами співробітники поліції вийшли на слід грабіжника. Ним виявився раніше судимий 34-річний житель Летичівського району Хмельницької області. Зловмисник зізнався, що крадене спродав, а гроші витратив на власні потреби. Єдине, що не встиг збути – мобільний телефон потерпілого. Його й вилучили поліцейські.