На залізничному вокзалі горіло дерево
02/10/2018 0
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1 жовтня в смт. Підволочиськ, на вул. Залізничній, 8 виникла пожежа сухої трави та окремо стоячого дерева на території залізничного вокзалу.
Як повідомили в Управлінні ДСНС, вогнем знищено суху траву на площі 15 м. кв та пошкоджено стовбур дерева.
Причина виникнення пожежі та матеріальні збитки встановлюються.
Пожежу ліквідовано черговим караулом 20-ї державної пожежно-рятувальної частини.
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