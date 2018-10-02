На залізничному вокзалі горіло дерево

02/10/2018 Розмір тексту:

1 жовтня в смт. Підволочиськ, на вул. Залізничній, 8 виникла пожежа сухої трави та окремо стоячого дерева на території залізничного вокзалу.

Як повідомили в Управлінні ДСНС, вогнем знищено суху траву на площі 15 м. кв та пошкоджено стовбур дерева.

Причина виникнення пожежі та матеріальні збитки встановлюються.

Пожежу ліквідовано черговим караулом 20-ї державної пожежно-рятувальної частини.