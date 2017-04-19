На закупівлях на Тернопільщині ледь не розбазарили майже мільйон гривень

19/04/2017 Розмір тексту:

За результатами проведеного аудиторами Управління Західного офісу Держаудитслужби у Тернопільській області аналізу інформації, оприлюдненої в електронній системі публічних закупівель, з початку 2017 року попереджено зайвих витрат на суму понад 784,2 млн гривень.

Про це повідомляють в управлінні Західного офісу Держаудитслужби у Тернопільській області.

Зокрема, через допущені порушення при складанні тендерної документації, не відповідність пропозиції переможця вимогам тендерної документації, за пропозиціями управління відмінено чотири процедури закупівель загальною очікуваною вартістю 782,8 млн. гривень та розірвано укладені договори по трьох процедурах вартістю 1,4 млн гривень.