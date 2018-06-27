На заході України кандидата в Президенти обиратимуть між Тимошенко і Гриценком

27/06/2018 Розмір тексту:

Два нових соціологічних опитування, проведених Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) та групою “Рейтинг” показують, що найбільші шанси на пооходження в другий тур президентської кампанії мають Юлія Тимошенко та Анатолій Гриценко.

КМІС дає перевагу Тимошенко над Гриценком у співвідношенні – 10,5% проти 6,8%, “Рейтинг” – 10,3% проти 7,4% серед усіх виборців. На третьому місці за одними даними Олег Ляшко, за іншими – Юрій Бойко.

Натомість моделювання вибору серед тих, хто вже визначився показує різницю між Леді Ю і балакучим полковником близько 5%.

У західному регіоні, куди соціологи відносять Тернопільську область, співвідношення практично те ж. КМІС дає Тимошенко 12,5%, Гриценку – 8,6%, Вакарчуку – 8,1%, Ляшку – 5,4%, Порошенку -3,8%. Без Вакарчука у уявному бюлетні співвідношення 13,1% проти 11,6%.

Натомість дані “Рейтингу” такі: Тимошенко – 10%, Гриценко -9%, Вакарчук -9%, Порошенко – 7%, Ляшко -5%.