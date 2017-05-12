На Вишнівеччині беруться за сільські дороги та вирішили проблему підтоплення дворів

Зокрема, йдеться про вирішення одного із найболючіших питань – доріг.

– Ми налагодили співпрацю із місцевим виробником бруківки. На наше замовлення він виготовить спеціальні дорожні плити, що дозволить суттєво відремонтувати дорогу до ближніх сіл. Зараз вони знаходяться у вкрай поганому стані, тому цього року заплановано таким способом відремонтувати більше 5 кілометрів дороги, – розповідає Володимир Кравець.

Ділиться голова громади і вже реалізованими планами, як наприклад, проблема підтоплення центральної частини села Бодаки. Як розповіла місцева жителька, щороку через забруднені стічні канали обабіч дороги, дощові і талі снігові води затоплювали двори. Від повеней страждали і сільськогосподарські ділянки, які через проблему не можна було обробляти. Тепер у селі Бодаки цієї проблеми немає, усі канали прочищені, труби відновлені і виконують своє завдання справно.

– Ця проблема стояла гостро навіть не місяцями, а роками. Люди постійно скаржилися, страждало від того їх майно і угіддя, центр села був у воді. Канали востаннє чистили ще тоді, коли робили дорогу, а це 50 років тому. Тепер проблеми підтоплення немає, – говорить сільський голова Бодаків Сергій Волохатий.