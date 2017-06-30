На вихідних у Тернополі організовують “Сімейний ВелоПікнік”

30/06/2017 Розмір тексту:

У Тернополі серйозно взялися за популяризацію велосипедного спорту. Вкінці кожного місяця велосипедисти краю збираються на Театральному майдані обласного центру, акція має назву «Крітікал масс».

Цієї неділі, другого липня, о 8.30 в парку Тараса Шевченка на острівку «Чайка» стартує перший «Сімейний Вело Пікнік». Для участі у цьому заході запрошують усіх прихильників екологічного транспорту.

«В нашому краю є чимало велосипедистів. Ми хочемо, щоб їх було ще більше, а також, щоб для велосипедистів були створені добрі умови. Тому ми проводимо щомісячні зустрічі велосипедистів на Театральному майдані. А також в неділю відбудеться ще один дуже цікавий захід – «Сімейний Вело Пікнік». Сюди ми теж запрошуємо всіх охочих. Участь безкоштовна. Серед умов – наявність велосипеда у робочому стані та добрий настрій», – відзначає співорганізатор заходу Юрій Собі.

У програмі «Сімейного Вело Пікніка» – дружні посиденьки, ігри для дітей, катання на велосипедах.

Софія Романська