На вихідних у Тернополі будуть проводити зиму

10/02/2017 Розмір тексту:

У суботу тернополян запрошують на «Свято зими». Всім учасникам і гостям обіцяють цікаві розваги. У програмі – змагання на санках, турнір з хокею, спортивні естафети, а також конкурс на кращу снігову скульптуру.

«Свято зими» – це водночас і спортивний, і мистецький захід, – розповідають організатори. Родзинкою має стати змагання парапланеристів на точність приземлення на кризі. Турніри відбуватимуться на двох локаціях.

«Будуть заходи і в парку Шевченка неподалік Тернопільського ставу, а також на Театральному майдані. На цих двох локаціях відбуватиметься відзначення свята зими. Спортивні локації у парку Шевченка працюватимуть з десятої до тринадцятої години. У цей проміжок часу також відбудеться міжшкільний конкурс снігової скульптури, а також міський турнір з хокею. О тринадцятій годині на сцені біля причалу розпочнеться виступ муніципального духового оркестру. Мистецька складова свята стартує о чотирнадцятій годині. Саме в цей час відбудеться театралізоване дійство «Зустріч зими з весною». А на дев’ятнадцяту годину запланований патріотичний захід за участю соколят. На вечір запланований концерт відомих гуртів краю», – розповів начальник управління культури та мистецтв тернопільської міської ради Олександр Смик.

До слова, змагання парапланеристів у Тернополі відбудуться вперше. Братиме участь понад двадцять спортсменів із західного регіону.