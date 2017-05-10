На вихідних у пожежників була робота

10/05/2017 Розмір тексту:

На Тернопільщині протягом вихідних ліквідовано 4 пожежі.

Так, 6 травня о 17:28 виникла пожежа піднавісу з соломою на приватному домогосподарстві у селі Дзвиняча Збаразького району. Вогнем знищено перекриття на площі 72 м. кв. та 100 шт. тюків із соломою. Загорання ліквідовано черговим караулом місцевої пожежної команди смт. Вишнівець. Врятовано 1 житловий будинок , господарську будівлю.

7 травня о 18:25 виникла пожежа копиці сіна на присадибній ділянці у селі Поручин Бережанського району. Вогнем знищено близько 3 т. грубих кормів. Загорання ліквідовано черговим караулом 7-ї державної пожежно-рятувальної частини Управління.

Цього ж дня о 20:38 виникла пожежа господарської будівлі у приватному домогосподарстві у селі Забойки Тернопільського району. Вогнем знищено грубі корми та сміття, пошкоджено перекриття будівлі та речі домашнього вжитку, площа пожежі 20 м.кв. Загорання ліквідовано черговим караулом 3-ї державної пожежно-рятувальної частини Управління. Врятовано 1 будівлю.

9 травня о 17:14 виникла пожежа господарської будівлі у селі В.Млинівці Кременецького району. Вогнем знищено речі домашнього вжитку, пластикова обшивка покрівлі на площі 5 м.кв., 1 двері та 1 склопакет, пошкоджено речі домашнього вжитку на площі 15 м.кв., покриття та перекриття будівлі на площі 20 м.кв. Ймовірна причина виникнення загорання – порушення правил пожежної безпеки під час експлуатації пічного опалення, матеріальні збитки встановлюються. Загорання ліквідовано черговим караулом ДПРЧ-5 Управління. Під час гасіння врятовано 1 будівлю.