На вихідних тернополян чекає “лагідне” тепло

09/06/2017 Розмір тексту:

Прохолодну погоду передбачають метеорологи цими вихідними на Тернопільщині. Температура повітря підвищуватиметься до двадцяти п’яти градусів тепла, можливі дощі, місцями град, пориви вітру.

Спекотні дні попереду, – кажуть метеорологи. А поки що передбачають лагідне тепло. Можливі різкі перепади температурних показників. А загалом цьогорічне літо характеризуватиметься мінливістю погодних умов. За прогнозами Укргідрометеоцентру, вихідні у західному регіоні будуть сонячними але дещо прохолодними.

«Передбачається переважно ясна погода. Температура повітря: вночі 13 – 15 градусів тепла; вдень 23 – 25 тепла. Вітер північний 5 – 10 метрів за секунду, місцями пориви вітру. Також місцями передбачається мінлива хмарність, дощі, грози, град, можливі шквали. Такі погодні умови зберігатимуться упродовж наступних кількох діб».

За словами метеорологів, різкі перепади погодних умов можуть позначатися на самопочутті метеозалежних людей.

Софія Романська