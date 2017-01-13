На вихідних Тернопільщину знову штормитиме

13/01/2017 Розмір тексту:

Метеорологи оголосили штормове попередження на Тернопільщині. Передбачають сильний вітер і ожеледицю. Місцями пориви вітру сягатимуть 25 – 30 метрів за секунду.

Хуртовини, місцями дощ з мокрим снігом, сильний вітер, на дорогах ожеледиця – такі погодні умови передбачають метеорологи цими вихідними на Тернопільщині. За прогнозами Укргідрометеоцентру, особливо дошкулятиме жителям західного регіону сильний вітер.

«Попереджаємо про сильну ожеледицю на автошляхах, вона утворюватиметься у результаті коливання температурних показників від мінуса до плюса, а також через опади у вигляді дощу та мокрого снігу. Також очікується сильний вітер 15 – 20 метрів за секунду, місцями 25 – 30 метрів за секунду. Періодично можливі сильні опади, які значно погіршуватимуть видимість на автошляхах. Упродовж доби переважатиме мінусова температура повітря, періодично можливе підвищення температури до двох градусів тепла», – повідомляють у гідрометеоцентрі.

Метеорологи просять бути особливо уважними на дорогах водіїв і пішоходів. Ожеледиця та погана видимість можуть серйозно ускладнити рух транспортних засобів.