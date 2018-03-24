На вихідних погода порадує тернополян теплом і сонцем

24/03/2018 Розмір тексту:

Незначне потепління передбачають метеорологи цими вихідними на Тернопільщині. Більш тепла і сонячна погода спостерігатиметься і в суботу, і в неділю. Метеорологи передбачають цілодобово плюсову температуру повітря, а вдень стовпчики термометрів підніматимуться до восьми градусів тепла.

Цими вихідними опадів майже не передбачають, проте місцями в регіоні можлива мінлива хмарність, вночі та вранці спостерігатимуться тумани. Також метеорологи попереджають про сильний вітер. За прогнозами Тернопільського гідрометеоцентру, значно вищі температурні показники спостерігатимуться уже наступного тижня. «Погоднім умовам області упродовж доби буде характерною мінливість і перепади температурних показників. Вдень передбачається 4 – 6 градусів тепла, місцями температура повітря підвищуватиметься до 8 – 10 градусів тепла, вночі стовпчики термометра триматимуться на нулю. Вітер змінних напрямків 5 – 10 метрів за секунду, часом пориви вітру. По всій території регіону опадів не передбачається».

Також метеорологи попереджають про утворення ожеледиці на автошляхах в результаті коливання температурних показників.

Софія Романська