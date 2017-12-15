На вихідних на Тернопільщину нарешті повернеться зима

15/12/2017 Розмір тексту:

Похолодання наближається до західного регіону. Відтак цими вихідними температура повітря на Тернопільщині суттєво знизиться, – прогнозують метеорологи. Також в області передбачають незначні опади у вигляді снігу.

Мінлива хмарність, незначні заморозки, ожеледиця – такі погодні умови передбачають метеорологи цими днями на Тернопільщині. В регіоні спостерігатиметься тенденція щодо зниження температури повітря. За прогнозами Укргідрометеоцентру, погода у другій половині грудня буде більше схожою на зимову.

«На Тернопільщині буде хмарно, часом із незначними проясненнями. Вітер змінних напрямків 7 – 12 метрів за секунду, пориви вітру. Температура повітря коливатиметься від незначного мінуса до незначного плюса. Вночі передбачаються заморозки, місцями до п’яти – шести градусів морозу, вдень – два, три градуси тепла. По всій території області спостерігатимуться опади у вигляді снігу, часом мокрий сніг переходитиме у дощ. На дорогах утворюватиметься ожеледиця».

За словами метеорологів, погодні умови залишатимуться нестабільними, а також сприятимуть небезпечними ситуаціям на дорогах.

Софія Романська