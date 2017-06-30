На вихідних на Тернопільщині спека буде чергуватися з грозами

30/06/2017 Розмір тексту:

Цими вихідними на Тернопільщині передбачають спекотну погоду. Місцями в регіоні температура повітря може підвищуватися понад тридцять градусів вище нуля. Проте не обійдеться без опадів, можливі грози, зливи і шквали.

Мінлива хмарність, спека, велика ймовірність опадів – така погода спостерігатиметься упродовж вихідних по всій території західного регіону. Метеорологи попереджають, що можливі різкі перепади температурних показників. За прогнозами обласного гідрометеоцентру, початок липня буде досить спекотним.

«На Тернопільщині передбачається мінлива хмарність з проясненнями. Вітер змінних напрямків 7 – 12 метрів за секунду, місцями пориви вітру. Температура повітря: вночі 19 – 20 градусів тепла, вдень 30 – 32 градуси вище нуля. Велика ймовірність опадів: грози, зливи».

За словами метеорологів, на вихідних по всій території регіону спостерігатиметься спека і грози.

Софія Романська