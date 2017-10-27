На вихідних на Тернопільщині очікують мокрий сніг

27/10/2017 Розмір тексту:

Дощову погоду передбачають метеорологи цими вихідними на Тернопільщині. Місцями в регіоні очікується мокрий сніг, а також метеорологи попереджають про сильні вітри.

На Тернопільщині метеорологи оголосили штормове попередження. Відтак жителів краю просять відмовитися від далеких мандрівок. Оскільки регіону дошкулятиме сильний вітер, а також мокрий сніг та дощ. За прогнозами Укргідрометеоцентру, складні погодні умови спостерігатимуться на початку наступного тижня. А останніми днями жовтня дещо потеплішає.

«На Тернопільщині передбачається мінлива хмарність часом з проясненнями. По всій території регіону можливі пориви сильного вітру, часом 18 – 20 метрів за секунду. Температура повітря: вночі 0 – 4 градуси тепла, вдень 4 – 8 градусів вище нуля. Також по всій території області передбачаються дощі, часом досить сильні опади. Місцями мокрий сніг», – відзначила метеоролог Ірина Куфлінська.

Також метеорологи додають: найближчими днями обійдеться без заморозків. Проте наступного тижня спостерігатиметься більш суттєве зниження температури повітря.

Софія Романська