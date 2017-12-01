На вихідних на Тернопільщині обіцяють зимову погоду

01/12/2017 Розмір тексту:

Зимову погоду обіцяють метеорологи цими вихідними на Тернопільщині. Найближчими днями погодні умови в регіоні зумовлюватиме вплив холодних атмосферних фронтів. Відтак на Тернопільщині передбачають морозяну погоду, а місцями можливі опади у вигляді снігу.

Зима згадала про свої права. На Тернопільщині передбачають похолодання. По всій території регіону передбачають зниження температури повітря, все частіше спостерігатимуться мінусові температурні показники, також обіцяють опади у вигляді снігу.

«Погодні умови на Тернопільщині дещо змінюються. Зокрема спостерігатиметься тенденція щодо зниження температури повітря. Вночі передбачається від нуля до п’яти градусів морозу, вдень: від трьох градусів морозу до двох градусів тепла. Можливі опади у вигляді снігу, а також місцями передбачається сильний вітер змінних напрямків. На дорогах утворюватиметься ожеледиця», – повідомляє обласний гідрометеоцентр.

Метеорологи попереджають водіїв про небезпечні ситуації, які можуть виникати на автошляхах. В результаті ожеледиці ускладниться рух транспортних засобів.

Софія Романська