На вихідних на Дружбі обікрали дві сусідні квартири

25/10/2017 0
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На вихідних патрульні поліцейські отримали повідомлення про квартирні крадіжки на вулиці Карпенка.

Злодії проникли у два помешкання в одному під’їзді, розміщені на першому поверсі. На вікнах не було віконних грат, відтак залізли у житло, знявши віконну раму.

Як повідомили у патрульній поліції, на місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу.

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