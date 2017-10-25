На вихідних на Дружбі обікрали дві сусідні квартири
25/10/2017 0
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На вихідних патрульні поліцейські отримали повідомлення про квартирні крадіжки на вулиці Карпенка.
Злодії проникли у два помешкання в одному під’їзді, розміщені на першому поверсі. На вікнах не було віконних грат, відтак залізли у житло, знявши віконну раму.
Як повідомили у патрульній поліції, на місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу.
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