У вихідні проведуть парад Маланок та вертепів

13/01/2017 Розмір тексту:

Маланки, Василія та Водохреща – останні свята у циклі новорічно-різдвяних. Тож, найближчі вихідні ще є можливість радісно і весело провести час. Святкові заходи з цього приводу проходитимуть не тільки в Тернополі, а й у районах області.

Про фестиваль Маланок у Горошовій і Тернополі ми вже писали. Але цим розваги не обмежуються. Так, у суботу, 14 січня, у селі Синьків Заліщицького району відбудеться новорічно-різдвяне дійство «Свято Маланки». З 11-ої години діятиме ярмарок, виставка народних майстрів та умільців, виставка новорічних масок учнів Заліщицької дитячої школи естетичного виховання. О 12-ій стартує парад Маланок: від сільської ради до Будинку народної творчості. Після цього – урочисте відкриття свята, виступи художніх колективів. Заплановано, що участь у святі візьмуть понад 20 колективів із Заліщицького району, в тому числі, гості з Чернівецької області. Ввечері проведуть нагородження кращих колективів та спалять дідуха.

Обрядово-фольклорне дійство «Хай буде благословенне Різдво Христове» відбудеться 15 січня у Борщові на площі Свободи. Святкові номери для глядачів підготували фольклорні та аматорські колективи району. Розпочнеться свято о 14.00 біля новорічної ялинки.

Обласне свято зимового календарно-обрядового фольклору «Нова радість стала» пройде 15 січня і в Тернополі. Розпочнеться воно о 14.00 на Театральному майдані. На сцені виступатимуть, як місцеві колективи, так і гості з різних районів. Буде також парад вертепів та різдвяний концерт тернопільських виконавців. А ще – нагородження переможців міських конкурсів «Різдвяне диво» та «Феєрія новорічного міста».

Ольга Трач

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