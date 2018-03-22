На вулиці Веселій спіймали підозрілого чоловіка, який весь час озирався. ФОТО

Інспектори зупинили його та провели поверхневу перевірку.

У 43-річного громадянина поліцейські виявили згорток із речовиною рослинного походження, схожою на канабіс.

На місце викликали слідчо-оперативну групу. Речовину віддали на експертизу. З’ясувалося, що чоловік раніше судимий, повідомляють у патрульній поліції.