На вулиці Миру горів гараж

09/06/2017 0
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Пожежа сталася 8 червня ввечері на вулиці Миру у Теребовлі.

Як повідомляють в управлінні ДСНС, горів гараж на території приватного домогосподарства. Вогонь охопив площу у 10 м. кв.

Вогонь знищив близько тонни грубих кормів, пошкодив внутрішнє оздоблення стін та речі домашнього вжитку.

Завдяки швидким та організованим діям рятувальників під час гасіння врятовано будівлю.

Причина виникнення пожежі та збитки встановлюються.

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