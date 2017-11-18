На вулиці, де днями автомобіль збив школяра, знов постраждав пішохід

18/11/2017 Розмір тексту:

62-річного пенсіонера збило авто на вулиці Тарнавського. Чоловік переходив дорогу через пішохідний перехід.

— 16 листопада о 12.43 бригада швидкої виїжджала на вул. Тарнавського, де надавала допомогу 62-річному пенсіонерові. Із ситуаційним неврозом, гіпертонічною хворою другого ступеня потерпілого залишено на місці події, оскільки від госпіталізації він відмовився, — прокоментували випадок у “швидкій”.

Нагадаємо, що того ж дня на Тарнавського водій автомобіля марки “Fiat” збив 10-річного хлопчика, який переходив дорогу на переході. Дитину забрала швидка, повідомляє Доба.

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