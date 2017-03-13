На вулиці 40-річчя Перемоги знайшли смертоносний “скарб”
13/03/2017 0
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У Заліщиках під час господарських робіт виявлено два вибухонебезпечних предмети часів минулих війн.
Як повідомили в управлінні ДСНС, “скарб” знайшли 9 березня она вулиці 40-річчя Перемоги.
Мінометну міну калібром 78 мм та артилерійський снаряд калібром 72 мм вилучили фахівці-піротехніки. Вони проведуть детальне обстеження прилеглої до місця знахідки території.
Всі виявлені боєприпаси будуть вилучені та знищені в безпечному місці шляхом контрольованого підриву.
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