На вулиці 40-річчя Перемоги знайшли смертоносний “скарб”

13/03/2017 Розмір тексту:

У Заліщиках під час господарських робіт виявлено два вибухонебезпечних предмети часів минулих війн.

Як повідомили в управлінні ДСНС, “скарб” знайшли 9 березня она вулиці 40-річчя Перемоги.

Мінометну міну калібром 78 мм та артилерійський снаряд калібром 72 мм вилучили фахівці-піротехніки. Вони проведуть детальне обстеження прилеглої до місця знахідки території.

Всі виявлені боєприпаси будуть вилучені та знищені в безпечному місці шляхом контрольованого підриву.