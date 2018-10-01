На водія “Мерседеса”, котрий погрожував розстріляти чоловіка, завели кримінал
27 вересня близько 9-ї години, поліцейські отримали виклик про те, що по вул. За Рудкою невідомий чоловік погрожує заявнику розправою предметом, схожим на пістолет.
Патрульні оперативно прибули на виклик та з’ясували наступне: заявника на автомобілі PEUGEOT по вул. Бродівській обігнав водій автомобіля MERCEDES VITO, ледь не створивши аварійної ситуації. Водій PEUGEOT об’їхав правопорушника. Проте кермувальникові мікроавтобуса це не сподобалося і він, наздогнавши водія PEUGEOТ, перегородив дорогу його транспортному засобові. Після чого розпочалася словесна суперечка під час якої, 34-річний водій MERCEDES VITO погрожував заявникові предметом, схожим на пістолет.
В ході вирішення всіх обставин справи на 34-річного чоловіка складений протокол за ч. 4 ст. 122 Кодексу України про адміністративні правопорушення (порушення правил дорожнього руху, що спричинили створення аварійної обстановки). Також, на місце події викликали слідчо-оперативну групу для встановлення деталей інциденту. Як зазначили у патрульній поліції, чоловікові може загрожувати відповідальність за ч. 1 ст. 129 Кримінального кодексу України (Погроза вбивством).
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