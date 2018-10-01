На водія “Мерседеса”, котрий погрожував розстріляти чоловіка, завели кримінал

01/10/2018 Розмір тексту:

27 вересня близько 9-ї години, поліцейські отримали виклик про те, що по вул. За Рудкою невідомий чоловік погрожує заявнику розправою предметом, схожим на пістолет.

Патрульні оперативно прибули на виклик та з’ясували наступне: заявника на автомобілі PEUGEOT по вул. Бродівській обігнав водій автомобіля MERCEDES VITO, ледь не створивши аварійної ситуації. Водій PEUGEOT об’їхав правопорушника. Проте кермувальникові мікроавтобуса це не сподобалося і він, наздогнавши водія PEUGEOТ, перегородив дорогу його транспортному засобові. Після чого розпочалася словесна суперечка під час якої, 34-річний водій MERCEDES VITO погрожував заявникові предметом, схожим на пістолет.