На військовому аеродромі на Тернопільщині знайшли повішаним чоловіка

14/04/2017 Розмір тексту:

13 квітня на території старого аеродрому, поблизу об’їзної дороги, Чорткова був виявлений повішаним чоловік. На місце події негайно виїхали правоохоронці.

Поліцейські з’ясували, що загиблий – 37-річний житель села ШульганівкаЧортківського району. Чоловіка уже два тижні розшукували як безвісти зниклого.

Слідів насильства на тілі виявлено не було, повідомляють у відділі комунікації поліції Тернопільської області.