На військовому аеродромі на Тернопільщині знайшли повішаним чоловіка
14/04/2017 0
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13 квітня на території старого аеродрому, поблизу об’їзної дороги, Чорткова був виявлений повішаним чоловік. На місце події негайно виїхали правоохоронці.
Поліцейські з’ясували, що загиблий – 37-річний житель села ШульганівкаЧортківського району. Чоловіка уже два тижні розшукували як безвісти зниклого.
Слідів насильства на тілі виявлено не було, повідомляють у відділі комунікації поліції Тернопільської області.
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