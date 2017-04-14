На військовому аеродромі на Тернопільщині знайшли повішаним чоловіка

14/04/2017 0
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13 квітня  на території старого аеродрому, поблизу об’їзної дороги, Чорткова був виявлений повішаним чоловік. На місце події негайно виїхали правоохоронці.

Поліцейські з’ясували, що загиблий – 37-річний житель села ШульганівкаЧортківського району. Чоловіка уже два тижні розшукували як безвісти зниклого.

Слідів насильства на тілі виявлено не було, повідомляють у відділі комунікації поліції Тернопільської області.

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