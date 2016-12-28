На відновлення палацу Бадені необхідно 70 мільйонів гривень

28/12/2016 Розмір тексту:

Вестибюль, овальна або королівська бальна зала, великий зал прийомів, панська їдальня, бібліотека, чотири панські спальні, палацова каплиця, допоміжні приміщення. Таким колись був перший поверх палацу графа Станіслава Бадені, що у Коропці Монастириського району. На другому поверсі розміщувався конференц-зал, кабінет, кімнати відпочинку та спальні для гостей, допоміжні приміщення. Усе це можна відновити. Відповідний проект розробили архітектори зі Збаража Юрій Вербовецький і Тетяна Онищенко, які стали переможцями конкурсу, оголошеного Тернопільською обласною радою.

Відповідно до їхнього проекту на першому поверсі палацу Бадені буде музейна частина, на другому – аудиторії для вихованців ліцею та чотири готельні номери. Окрім приміщень палацу передбачено відновлення прилеглої території – парку.

– Парк та палац займають невеличку ділянку Коропця, хоча раніше парк мав 200 гектарів, а тепер від нього залишилось тільки чотири гектари, – розповів архітектор Юрій Вербовецький, керівник проекту-переможця. – Наше завдання було відтворити на цій території найцінніші елементи, які були за часу розквіту парку, коли там відпочивала знать. Відтворити тільки сам палац недостатньо. У парку пропонуємо відтворити парадну зону зі сторони головного фасаду, виконана вона буде у стилі Віденського ренесансу. Зраз біля палацу є майданчик для занять ліцеїстів його треба буде забрати і перенести на територію навчального закладу. Друга зона парку несиметрична: там колись протікала річечка Малинівка і її прикрашали багато дерев’яних місточків. Ще у парку було озерце, а біля нього – скляна оранжерея. Усе це необхідно відновити. Крім того, треба приділити увагу занедбаним цінним породам дерев, які колись були окрасою зеленої зони. Для зручності туристів ми передбачили ділянку для зустрічі автобусів та легкових автомобілів.

Оскільки стояло завдання пристосувати палац під культурно-освітній заклад, то декілька приміщень у ньому і надалі залишать для навчання ліцеїстів. Вони будуть розташовані, як і раніше, у лівому крилі палацу на другому поверсі і матимуть окремий вхід. А справа, де колись були спальні для гостей, архітектори пропонують облаштувати готельні номери.

– Інтер’єри у палаці добре збережені, – каже архітектор Тетяна Онищенко. – Це і дерев’яні панелі в овальній залі, мармуровий камін, кахельні пічки у різних приміщеннях тощо. У документах є згадки про малу панську їдальню, зал прийомів, панські спальні. Усе це ми пропонуємо відновити. А панські спальні, наприклад, можна пропонувати молодятам для фотосесій чи як готельний номер тим, хто захоче пожити, як граф або графиня. Навчальні аудиторії будуть на другому поверсі зліва з окремою сходовою кліткою для учнів, а справа – чотири готельні кімнати також з окремим входом.

Щоб усе задумане втілити у життя, за підрахунками авторів проекту, необхідно 69 мільйонів гривень. Ще мільйон доведеться витратити на розробку проектно-кошторисної документації. Голова обласної ради Віктор Овчарук зазначив, що у бюджеті таких коштів не буде.

– Це немалі кошти, – зазначив посадовець. – Звичайно, в області немає таких коштів, тому будемо шукати інвесторів, залучати грантові кошти або ж шукатимемо інші підходи. Ми маємо вже проекти, з яких можемо стартувати і шукати інвестора.

Ольга Трач

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