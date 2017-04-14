На Великодні свята у домівках тернополян буде гаряча вода
14/04/2017 0
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Під час Великодніх свят «Тернопільміськтеплокомуненерго» забезпечить постачання гарячої води у суботу, 15 квітня, з 7.00 до 23.00 год. У неділю, понеділок та вівторок (16, 17 та 18 квітня) гаряча вода подаватиметься з 7.00 до 12.00 та з 16.00 до 23.00 години.
Відповідне доручення дав міський голова Сергій Надал.
В окремих будинках, а саме в тих, які обслуговує котельня, що знаходиться на вулиці Лесі Українки, 4, гаряча вода від вчорашнього дня подається цілодобово. Адреси будинків – у таблиці:
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