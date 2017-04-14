На Великодні свята у домівках тернополян буде гаряча вода

14/04/2017 Розмір тексту:

Під час Великодніх свят «Тернопільміськтеплокомуненерго» забезпечить постачання гарячої води у суботу, 15 квітня, з 7.00 до 23.00 год. У неділю, понеділок та вівторок (16, 17 та 18 квітня) гаряча вода подаватиметься з 7.00 до 12.00 та з 16.00 до 23.00 години.

Відповідне доручення дав міський голова Сергій Надал.

В окремих будинках, а саме в тих, які обслуговує котельня, що знаходиться на вулиці Лесі Українки, 4, гаряча вода від вчорашнього дня подається цілодобово. Адреси будинків – у таблиці: