На Великдень на Тернопільщині передають дощі і заморозки

14/04/2017 Розмір тексту:

Вночі 15 квітня у Волинській, Рівненській, Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Хмельницькій, Житомирській областях та на Закарпатті на поверхні ґрунту заморозки 0-5°.

Про це попереджає Український гідрометцентр.

При цьому у суботу вдень на Волині, у Рівненській, Харківській та Луганській областях очікуються дощі, вночі дощитиме також на Чернігівщині, Сумщині та Полтавщині.

Денна температура повітря на заході та півночі буде 11-13 градусів, чим ближче до півдня, тим буде тепліше – найбільше, до 17 градусів, повітря прогріється у Миколаївській та Херсонській областях, а також в анексованому Криму.

У неділю, на Великдень, похолодає у західних областях, а дощі накриють більшість областей України. Без опадів очікується на Донбасі, а також у Запорізькій та Херсонській областях (хоча вночі там можливі незначні опади).

Крім того, 16 квітня у високогір’ї Івано-Франківської області очікується значна лавинна небезпека (3 рівень).

У понеділок, який також буде вихідним днем, дощі пересунуться на схід України, а в центральних областях також похолодає.

У вівторок, 18 квітня, стане ще холодніше, дощитиме на заході та сході – подекуди дощ із мокрим снігом.

19 квітня, за попередніми прогнозами, на заході збережеться холодна погода, на півночі й у центрі буде прохолодно, сильні дощі чи мокрий сніг будуть і там, і там. На півдні та сході буде тепліше.

Джерело: Українська правда