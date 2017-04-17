На Великдень дев’ятирічний хлопчик виніс із палаючого будинку братика і сестричку

17/04/2017 0
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Вогонь спалахнув у старій хаті саме на Великдень, 16 квітня, у селі Мушкатівка Борщівського району на Тернопільщині. В хаті на той момент було троє дітей, батьки спали у літній кухні. Можливо, усе б закінчилося трагедією, якби не старший син сімейства, дев’ятирічний Володя Буртняк.

Пожежа виникла в одній із кімнат. Коли приїхали рятувальники, господиня помешкання розповіла, що все сталося моментально. Однак її дев’ятирічний син зумів винести із задимленого прміщення молодшого братика та трирічну сестричку. А тоді побіг до батьків у літню кухню, аби повідомити про пожежу. Ті вже й викликали рятувальників, написав на своїй сторінці у Facebook начальник Борщівського районного відділення ДСНС Тарас Рогоза.

Будинок пожежники врятували. Постраждалих внаслідок інциденту немає.

Джерело: Прес-центр

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