Штурм, звільнення заручників, знешкодження диверсантів: на Тернопільщині відбулись масштабні антитерористичні навчання. ФОТО

30/09/2017 Розмір тексту:

Планові тактико-спеціальні навчання провела на Тернопільщині координаційна група Антитерористичного центру при регіональному управлінні Служби безпеки України.

Про це повідомляє сектор взаємодії зі ЗМІ та громадськістю УСБУ в Тернопільській області.

Понад п’ятсот співробітників силових відомств, органів виконавчої влади та місцевого самоврядування вдосконалювали алгоритми та навики спільних дій в умовах виникнення диверсійної та терористичної загрози на об’єктах критичної інфраструктури регіону.

Учасники навчань проводили інтенсивні пошукові заходи, виконували завдання зі знешкодження диверсійних груп, ведення переговорів зі зловмисниками, які захопили заручників. На одному з об’єктів підвищеної техногенної небезпеки, розташованому неподалік обласного центру, було проведено навчальну штурмову операцію силами спецпідрозділів «Альфа» та «КОРД».

Навчання дали змогу перевірити готовність усіх суб’єктів антитерористичної діяльності на Тернопільщині до запобігання вчиненню диверсій і терористичних актів, їх припинення та мінімізації наслідків.