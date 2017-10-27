На тисячу більше: у ТНЕУ рапортують про вдалу вступну кампанію

27/10/2017 Розмір тексту:

Вступна кампанія 2017 року завершилася. Університети підвели її підсумки.

Про те, якою вона була для Тернопільського національного економічного університету розповів відповідальний секретар Приймальної комісії – кандидат економічних наук, доцент Олег Луцишин:

«Так, справді, ми вже завершили вступну кампанію 2017 року і можемо підвести певні підсумки. Спочатку були проблеми з електронними серверами для подачі документів. Декілька разів система не витримувала. Збої відчували і ми, були труднощі, однак, ми їх подолали. Заяви від вступників почали приймати в терміни, які зазначені в Правилах прийому до ТНЕУ в 2017 році. Одним з нововведень цьогорічної вступної кампанії в нашому університеті стало те, що було організовано «Консультаційний центр допомоги вступнику», який працював з 29 червня по 26 липня та надавав допомогу вступникам при поданні заяв, і в першу чергу, в електронній формі. Загалом, до нашого університету було подано 15315 заяв. Зараховано на навчання 5322 вступника, що на одну тисячу більше, в порівнянні з минулим роком.

У 2017 році Міністерство освіти і науки України виділило для нашого університету достатню кількість місць державного замовлення. Якщо говорити мовою цифр, то на навчання за державним замовленням зараховано: на освітній ступінь «Бакалавр» – 259 вступників за денною та 138 вступників за заочною формами навчання; на освітній ступінь «Магістр» – 590 вступників за денною та 257 вступників за заочною формами навчання. Звісно, якщо порівнювати з минулорічною вступною кампанією, то ця цифра є нижчою, адже в 2016 році на державну форму навчання за освітнім ступенем «Бакалавр» було зараховано 782 вступника, а за освітнім ступенем «Магістр» – 730 вступників. Тому, в цьому році ми докладали всіх зусиль, щоб якомога більше студентів зарахувати на контрактну форму навчання. У підсумку ми вийшли на позитивну тенденцію, адже на контрактну форму навчання за освітнім ступенем «Бакалавр» зараховано 886 вступників на денну та 978 вступників на заочну форми навчання. Це на 463 особи більше, ніж в 2016 році. За освітнім ступенем «Магістр» зараховано 609 вступників на денну форму та 1305 вступників на заочну форми навчання. Ці показники особливо нас втішили, адже на початку вступної кампанії прогнози щодо вступу за освітнім ступенем «Магістр» на контрактних умовах були досить критичними. Ми розуміли, що демографічна ситуація, що склалася в нашому регіоні, а також те, що в 2017 році скасовано набір на освітньо-кваліфікаційний рівень «Спеціаліст» зіграють проти нас. Однак, у підсумку ситуація вирівнялася і ми маємо на 274 студента більше, ніж в 2016 році.

Ще однією особливістю цьогорічної вступної кампанії стало те, що Міністерство освіти і науки України виділило додатково для нашого університету 155 місць державного замовлення для вступників зі спеціальними умовами вступу, а саме: учасників АТО; дітей учасників АТО; дітей інвалідів 1 і 2 групи; дітей з багатодітних сімей тощо.»

Олег Орестович зауважив, що в Тернопільському національному економічному університеті, як і в більшості університетів України, є спеціальності, які користуються більшою популярністю серед вступників, але є й такі, на які менше подають заяв.

«Якщо проаналізуємо динаміку зарахування вступників, то найбільше зараховано на спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування», «Право», «Менеджмент», «Економіка», «Облік і оподаткування», – додає він. – За останні два-три роки в нашому університеті відкрилися нові спеціальності, які поки-що мають невеликі набори, але кількість бажаючих на них навчатися постійно зростає. До прикладу, це «Міжнародне право», минулого року на освітній ступінь «Бакалавр» було зараховано 20 вступників, в цьому році вже 29. Також з поміж нових спеціальностей, користуються популярністю «Кібербезпека», «Готельно-ресторанна справа», «Геодезія та землеустрій», «Менеджмент соціокультурної діяльності», «Правоохоронна діяльність», «Політологія» та інші. Ми стараємось рухатись в ногу з часом, з тим, щоб реагувати на всі виклики і готувати фахівців, які будуть конкурентоспроможними на ринку праці.».

Загалом, вступну кампанію 2017 року в Тернопільському національному економічному університеті вважають вдалою. Вона була соціально-орієнтованою та спрямованою на підтримку кращих випускників шкіл.

Ольга Трач