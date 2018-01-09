На “Циганці” дозволять купатися

09/01/2018 Розмір тексту:

Цього літа на вулиці Білецькій, де облаштували відпочинову зону знану, як «Циганка», планують відкрити офіційний пляж.

Раніше там не можна було купатися через небезпечні ділянки на дні водойми. Хоча не всі любителі відпочинку біля води дотримувалися цієї заборони. Тому у міській раді вирішили зробити відпочинок на «Циганці» безпечним і комфортим, облашутвавши ще й пляж. Щоб його відкрити необхідно зробити паспортизацію, тобто отримати необхідні дозвільні документи, відповідно до законодавства.

Під час нещодавнього засідання виконавчого комітету міської ради було прийнято рішення про забезпечення організованої рекреації. Відповідно до документу, управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології передало КП «Об’єднання парків культури і відпочинку м. Тернополя» «Технічний висновок існуючого дна водойми та пропозиції заходів з метою отримання паспортизації пляжу зі сторони вул. Білецької парку ім. Т.Шевченка в м. Тернополі». Комунальне підприємство, як балансоутримувачу Тернопільського ставу, має забезпечити паспортизацію пляжу до першого березня 2018 року.

– Не дивлячись на заборону, люди там купалися, – зазначив Владислав Стемковський, заступник міського голови. – Наше завдання зробити місце для купання безпечним та облаштувати належні умови відпочинку. Зроблено повністю аналіз дна ставу біля «Цганки», дно проміряно з інтервалом 50 сантиметрів не тільки ехолокатором, а й шестом. Знайдено три ями на глибині 2-2,5 метри, є заключення і технічні висновки, фактично паспорт готовий.

Після паспортизації пляжу на «Циганці» розпочнуть підготовку до літнього сезону.

Ольга Трач

Фото із сайту управління житлово-комунального господарства