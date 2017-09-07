На цукровому заводі на Тернопільщині виявили жахливих створінь. ФОТО

05/09/2017 Розмір тексту:

Невідомих комах вперше побачили у Ланівцях на місцевому цукровому заводі.

Про дану знахідку повідомив у Фейсбуці Єрохін Сергій, передає Терен.

На фото видно, що невідома комаха завбільшки в пачку цигарок.

Читачі активно обговорюють дану ситуацію. Люди пишуть, що комаха називається «Медведка» та полюбляє їсти усе підряд та кусатися.