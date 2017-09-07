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На цукровому заводі на Тернопільщині виявили жахливих створінь. ФОТО
05/09/2017 1
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Невідомих комах вперше побачили у Ланівцях на місцевому цукровому заводі.
Про дану знахідку повідомив у Фейсбуці Єрохін Сергій, передає Терен.
На фото видно, що невідома комаха завбільшки в пачку цигарок.
Читачі активно обговорюють дану ситуацію. Люди пишуть, що комаха називається «Медведка» та полюбляє їсти усе підряд та кусатися.
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Коментарі (1)
Васьок06/09/2017
Та хыба воно жахливе сотворіння, якщо на його соми ловляться?..