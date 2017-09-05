На цукровому заводі на Тернопільщині виявили жахливих створінь. ФОТО

05/09/2017 0
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Невідомих комах вперше побачили у Ланівцях на місцевому цукровому заводі.

Про дану знахідку повідомив у Фейсбуці Єрохін Сергій, передає Терен.

На фото видно, що невідома комаха завбільшки в пачку цигарок.

Читачі активно обговорюють дану ситуацію. Люди пишуть, що комаха називається «Медведка» та полюбляє їсти усе підряд та кусатися.

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