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На цукровому заводі на Тернопільщині виявили жахливих створінь. ФОТО
05/09/2017 0
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Невідомих комах вперше побачили у Ланівцях на місцевому цукровому заводі.
Про дану знахідку повідомив у Фейсбуці Єрохін Сергій, передає Терен.
На фото видно, що невідома комаха завбільшки в пачку цигарок.
Читачі активно обговорюють дану ситуацію. Люди пишуть, що комаха називається «Медведка» та полюбляє їсти усе підряд та кусатися.
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