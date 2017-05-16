На центральному ринку знайшли двох бездоглядних дітей

16/05/2017 0
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Виявляти дітей, які стали жертвами злочинної діяльності дорослих, жебракують, або ж ведуть бродячий спосіб життя – один з напрямків роботи працівників  ювенальної превенції ГУНП в області.

14 травня на тернопільському ринку поліцейські виявили бездоглядних малолітніх діток, повідомляють у відділі комунікації поліції Тернопільської області.

Малолітні особи ромської національності перебували без догляду дорослих. Аби діти не стали жертвами злочинних посягань, або ж не скоїли протиправного, правоохоронці відвезли маленьких мандрівників в центр соціально-психологічної реабілітації  служби у справах дітей Тернопільської ОДА. Працівники центру належно подбали про маленьких гостей, а працівники поліції тим часом розшукали їх родичів.

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