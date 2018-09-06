На центральному ринку Тернополя сталася пожежа. ФОТО

06/09/2018 Розмір тексту:

Учора трапилася пожежа на одному з ринків Тернополя. На вулиці 15-го Квітня горів торговий кіоск з одягом. Очевидці розповідають: вогонь знищив майже весь товар. Гасили пожежу рятувальники.

«Було страшно спостерігати за тією пожежею, всі хвилювалися, чи вона далі не пошириться. Але приїхали рятувальники і все швидко загасили. Правда, врятувати кіоск і весь його крам не вдалося. Вогонь все знищив. Поряд жінка одна побивалася: чи то продавець, чи власник», – розповідає очевидець Іван Бойчук.

Як повідомили в управлінні ДСНС, внаслідок пожежі пошкоджено одяг і манекени на площі двох метрів квадратних.

«Трапилася пожежа металевого торгівельного кіоску № 41. Причина виникнення пожежі та матеріальні збитки встановлюються. Вогнище ліквідовано черговою зміною частини спеціальної пожежної техніки аварійно-рятувального загону спеціального призначення, під час гасіння врятовано даний та суміжні торгівельні кіоски», – повідомляють рятувальники.

У ДСНС теперішній період називають пожежонебезпечний, відтак жителів краю просять бути обережними.

Софія Романська