На центральному ринку Тернополя сталася пожежа. ФОТО
Учора трапилася пожежа на одному з ринків Тернополя. На вулиці 15-го Квітня горів торговий кіоск з одягом. Очевидці розповідають: вогонь знищив майже весь товар. Гасили пожежу рятувальники.
«Було страшно спостерігати за тією пожежею, всі хвилювалися, чи вона далі не пошириться. Але приїхали рятувальники і все швидко загасили. Правда, врятувати кіоск і весь його крам не вдалося. Вогонь все знищив. Поряд жінка одна побивалася: чи то продавець, чи власник», – розповідає очевидець Іван Бойчук.
Як повідомили в управлінні ДСНС, внаслідок пожежі пошкоджено одяг і манекени на площі двох метрів квадратних.
«Трапилася пожежа металевого торгівельного кіоску № 41. Причина виникнення пожежі та матеріальні збитки встановлюються. Вогнище ліквідовано черговою зміною частини спеціальної пожежної техніки аварійно-рятувального загону спеціального призначення, під час гасіння врятовано даний та суміжні торгівельні кіоски», – повідомляють рятувальники.
У ДСНС теперішній період називають пожежонебезпечний, відтак жителів краю просять бути обережними.
Софія Романська
Додати свій коментар
Головні новини
- Ліга націй: краще питиметься Plzeň чи “Оболонь”?
- На Тернопільщині передбачають грози і град
- “Тепер на шальці терезів: або ти підтримуєш агресора і не хочеш вступати в НАТО, або ти все ж таки голосуєш і підтримуєш курс країни”, – Михайло Головко
- На центральному ринку Тернополя сталася пожежа. ФОТО
- Всі новини за сьогодні
Погода
Опитування
- Loading ...